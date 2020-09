Die Feuerwehr musste am Mittwochabend mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften einen Brand in Großenaspe (Kreis Segeberg) löschen. In der Dachwohnung eines Mehrfamilienwohnhauses war ein Feuer ausgebrochen - möglicherweise ein technischer Defekt. Das Haus ist vorerst unbewohnbar.