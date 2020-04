Feuer in Högersdorf - Brandstiftung in Flüchtlingsunterkunft: Verdächtiger in Haft

Das Feuer in der Flüchtlingsunterkunft in Högersdorf vergangenen Freitag wurde absichtlich gelegt. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus. Ein Verdächtiger ist in Haft.