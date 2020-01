Gleich dreifach sorgte ein Feuer in der Herzklinik von Bad Segeberg am Donnerstag gegen 7.30 Uhr für Aufregung: Aufgrund des Brandes musste ein Teil der Klinik evakuiert werden, die Feuerwehrleute kamen wegen einer zugeparkten Zufahrt nicht auf ihr Gelände und am Einsatzort wurden sie angepöbelt.