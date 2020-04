Kurz vor 4 Uhr ging der erste Notruf am Sonnabendmorgen bei der Einsatzleitstelle "Holstein" ein. Kurz darauf war die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg schon unterwegs in die Kleine Seestraße – und sie kam keine Minute zu früh.

Feuer in Bad Segeberg - Flammen schlugen in den Nachthimmel

Von Thorsten Beck