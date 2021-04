Bad Segeberg

Ein Fußgänger hatte gegen 7.20 Uhr direkt bei Wehrführer Mark Zielinski angerufen und ihn darüber informiert, dass an einem Grundstück in der Riihimäkistraße in Bad Segeberg ein Tier zwischen zwei Zaunstreben feststeckte und sich offenkundig nicht mehr aus eigener Kraft befreien konnte.

Wehrführer ließ Gruppenalarm auslösen

Zielinski ließ über die Leitstelle West in Elmshorn umgehend einen sogenannten Gruppenalarm auslösen. Die Einsatzkräfte nutzten dann ein hydraulisches Rettungsgerät, um die Streben auseinander zu biegen.

Wie Feuerwehrsprecher Dennis Schubring berichtete, war das Reh augenscheinlich nur ein wenig erschöpft und natürlich gestresst, aber nicht verletzt. Es machte sich – um mindestens eine Erfahrung reicher – davon.

Die Segeberger Blauröcke, für die es in diesem Jahr bereits der 53. Einsatz war, waren mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort.