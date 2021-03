Oersdorf

Die Idee kam recht spontan im Kreis der Oersdorfer Feuerwehrleute auf. Ein Mitglied der ehrenamtlichen Wehr ist ausgebildeter Rettungssanitäter und nebenbei im Unternehmen "First and Safe" tätig, das unter anderem das Corona-Schnelltestzentrum in Henstedt-Ulzburg betreibt.

Am vergangenen Wochenende testete der Profi die Oersdorfer Feuerwehrleute durch - und da kam der Gedanke, den Bürgerinnen und Bürgern ebenfalls das Angebot zu machen. Das berichtet Amtswehrführer Christian Blöcker. "Wir haben mit unserem Bürgermeister gesprochen, und der fand das auch gut", sagt Blöcker. Schnell wurden Handzettel erstellt und an die Haushalte verteilt.

Testungen an zwei Sonnabenden im März

Ohne Anmeldung können Interessierte am Sonnabend, 20. März, und Sonnabend, 27. März, jeweils von 15 bis 17 Uhr in der Feuerwache vorbeischauen. Es wird eine Einbahnstraße aufgebaut, ein Hygienekonzept liegt vor. In der Fahrzeughalle sollen Pavillons aufgebaut werden, in denen getestet und das Ergebnis mitgeteilt wird. So soll ein diskreter Rahmen geschaffen werden.

Nach dem Test, der durch die Nase erfolgt, können die Testpersonen sich in einen Wartebereich begeben. Nach gut einer Viertelstunde ist das Ergebnis des Antigen-Schnelltests da. Der Getestete erhält es schriftlich. Fällt der positiv aus, besteht die Möglichkeit, direkt vor Ort den vorgeschriebenen PCR-Test zu machen.

Bürger zeigen großes Interesse

"Mal gucken, wie das Angebot angenommen wird", sagt Feuerwehrmann Christian Blöcker. Kurz nach Bekanntwerden der Aktion habe es bereits einige Nachfragen der Bürgerinnen und Bürger gegeben. Das Interesse scheint groß zu sein.