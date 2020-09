Feuer in Sievershütten - Holzstapel an Holzhaus in Flammen

Mit einem Schreck und verbrannten Holzscheiten kam ein Eigenheimbesitzer in Sievershütten davon. Am Dienstag um 17.15 Uhr gab es Alarm, weil ein Holzstapel Feuer gefangen hatte. Die Gefahr: das Haus nebenan ist aus Holz.