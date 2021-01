Eine leerstehende Gewerbeimmobilie am Kirchweg in Henstedt-Ulzburg könnte in Kürze zum Corona-Testzentrum umfunktioniert werden. Das Unternehmen "First and Safe" von Christian Leder (32) steckt hinter dem Projekt. Er und seine Mitarbeiter warten nur noch auf das Okay von Kreis und Gemeinde.