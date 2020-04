Medizin-Webshops laufen wie verrückt

Henstedt-Ulzburg

"Seit vier Wochen haben wir einen Riesen-Run", beschreibt Frank Bueschler. Er und seine Mitarbeiter des 1997 gegründeten Unternehmens Rightvision sind EDV-Experten und betreuen von Henstedt-Ulzburg aus fast ein Dutzend Webshops, in denen Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen notwendiges Material kaufen. Erstmals mussten die Bestellungen pro Kunde begrenzt werden, wie Bueschler berichtet. Das Programmieren dieser Online-Läden liegt in den Händen der Henstedt-Ulzburger.

80 Prozent mehr Bestellungen als üblich

Auf so einen Ansturm gerade nach der Verkündung der Einschränkungen im Alltag hatte keiner gerechnet. Einige Programme gingen laut Bueschler dabei in die Knie. "Wir mussten weitere Server dazuschalten." Am 23. März gab es 80 Prozent mehr Bestellungen als üblich. "Die Kunden der Webshops haben ihre Lager aufgefüllt", weiß Bueschler. Ärzte wollten auf Nummer sicher gehen und Mundschutz, Desinfektionsmittel und anderes für den täglichen Bedarf rechtzeitig ordern. Um zu vermeiden, dass einige Praxen den Markt "leer kaufen", wurden die Shops in Windeseile so umprogrammiert, dass nur eine gewisse Anzahl von Artikeln bestellt werden konnte.

Engpass immer noch beim Desinfektionsmittel

Immer noch, auch wenn vielerorts ein gewisser Alltag eingetreten sei, gibt es Engpässe. "Wir haben bundesweit immer noch einen Notstand, was Desinfektionsmittel angeht", sagt Bueschler. Mit einer neuen starken Nachfrage rechnet er, wenn Corona-Schnelltests auf den Markt kommen. "Darauf bereiten wir uns vor."

Mitarbeiter sind im Homeoffice

Kunden, die nichts mit Corona oder dem Medizinbereich zu tun haben, müssen bei Rightvision in diesen Zeiten ab und an zurückstecken. "Wir stoßen aber auf großes Verständnis bei unseren Kunden", lobt Frank Bueschler, der als einziger noch im Bürogebäude an der Straße Tiedenkamp arbeitet. Seine sechs Mitarbeiter sind von zu Hause aus im Dienst. Mehrfach in der Woche gibt es bei dem Henstedt-Ulzburger Unternehmen Video-Konferenzen - über Skype, da es dort die Variante mit Untertitel gebe. "Wir haben eine gehörlose Kollegin", begründet der Firmenchef. "Wir nutzen alle Möglichkeiten der Kommunikation."

