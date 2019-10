"Fischerin vom Bodensee" in neuem Gewand

Bad Segeberg

Schon seit seiner Jugend zieht es den Bad Segeberger Matthias Clemens als Discjockey auf die Bühne. Und da er kein langer Lulatsch ist, trat der heute 51-Jährige zunächst als „Crazy Bonsai“ auf. Inzwischen nutzt er seinen Spitznamen „Clemente“ als Pseudonym. Beim Oktoberfest ist Clemens eigentlich als Techniker gebucht; die Firma European, die er 1999 zusammen mit Thomas Beth in Bad Segeberg gegründet hat, liefert Licht und Ton. Im Kleinen Theater am Markt in Wahlstedt ist er als Bühnenmeister der zentrale Mann, was die Technik angeht.

"Ruby, Ruby, du bist wunderschön..."

Doch „Clemente“ sorgt auch gern selbst als Entertainer dafür, dass die Post abgeht. So hat er 2014 mit Vollker Racho den alten Christian-Anders-Schlager „Ruby“ aufgenommen. „Das Ding hat Potenzial“, waren sich die beiden Stimmungsexperten damals einig. „Da müssen wir nur etwas Pep reinbringen.“ Ab ins Tonstudio, alles aufgenommen, einen treibenden Rhythmus druntergelegt – fertig.

Christian Anders gab sein Okay nicht

Auf den norddeutschen Tanzflächen wird der Song gern gespielt; nur verkaufen dürfen sie ihn nicht. Christian Anders habe sein Okay nicht gegeben, weil sie einige Textzeilen verändert haben, bedauert Clemens. Live-Auftritte seien aber ebenso wenig ein Problem wie die Aufführung bei Veranstaltungen. Nun war sich das Duo einig: „Wir müssen einen nachlegen!“

120 Jahre alter Text wurde neu vertont

Die Wahl fiel auf die „Fischerin vom Bodensee“ – und diesmal wird der Song auf etlichen Plattformen zum Verkauf und zum Streamen angeboten. „Der Text ist nämlich 120 Jahre alt“, erzählt Clemens lachend. Beim Arrangement nahmen die beiden Männer eine verpoppte Version der Wildecker Herzbuben als Inspiration. „Die hatte uns gut gefallen.“ Schon seit einigen Monaten war der neue Song fertig. „Aber wir hatten ihn noch nie live performt.“ Das holten sie jetzt nach – und das Publikum feierte ausgelassen. Vollker Racho sang noch „Aloha Heja Hey“ und „Schatzi, schenk mir dein Foto“ solo, Clemente tanzte mit „Ruby“ über die Bühne.

Vollker Racho kann auf etliche Hits zurückblicken

Gesangspartner Rodney Greie alias Vollker Racho ist seit Jahrzehnten als Discjockey und Sänger eine feste Größe im Unterhaltungsgeschäft. Der Mann aus Heide hat mit „Das rote Pferd“, „Eine Insel mit zwei Bergen“ und „ Paloma Blanca“ bereits mehrere Stimmungsschlager abgeliefert.

