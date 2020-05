Noctalis öffnet wieder für Besucher

Bad Segeberg

Geschäftsführerin Antja Langethal spricht von einem Testlauf, der am Himmelfahrtstag, 21. Mai, starten soll: "Wir können zurzeit überhaupt nicht einschätzen, wie viele Besucher zu uns kommen – beziehungsweise ob überhaupt jemand kommt." Wegen der Corona-Pandemie musste das Bildungszentrum zwei Monate lang geschlossen bleiben.

Nur 24 Besucher dürfen zeitgleich in die Ausstellung

Fest steht: Anders als zu Zeiten vor Corona gelten ab sofort auch im Noctalis strenge Auflagen. "Zeitgleich können maximal 24 Personen in die Ausstellung", erläutert Langethal, die in den vergangenen Tagen viel Zeit mit dem Erstellen eines eigenen Hygienekonzepts für das Zentrum verbracht hat. Nun sind die Verantwortlichen so weit, dass sie wieder Fledermaus-interessierte Gäste empfangen können.

Anzeige

Zunächst soll die Einrichtung an vier Tagen pro Woche, donnerstags bis sonntags, in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr öffnen. Kinder zahlen sieben Euro, Erwachsene neun Euro Eintritt. "Durch die reduzierten Öffnungszeiten sind wir nicht auf Aushilfskräfte angewiesen, sondern kommen mit unseren insgesamt zehn festangestellten Kollegen hin", sagt Florian Gloza-Rausch, wissenschaftlicher Leiter der Einrichtung.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:Fledermäuse können knuffig sein

Tatsächlich ist die wirtschaftliche Lage des Noctalis seit langem defizitär. Pro Jahr besuchen etwa 38.000 Interessierte das Zentrum – weit weniger als die 120.000 zahlenden Gästen, mit denen die Stadt noch bei der Eröffnung 2006 kalkuliert hatte. Eine Schätzung für das laufende Geschäftsjahr will Antje Langethal nicht abgeben. "Es wäre höchst spekulativ, zumal wir nicht wissen, wie sich die Zahlen im Sommer entwickeln."

Karl-May-Besucher fehlen dem Zentrum schon jetzt

Juli und August sind üblicherweise die Monate mit den höchsten Besucherzahlen. Allerdings: Ohne Karl-May-Spiele dürften deutlich weniger Menschen an den Kalkberg kommen. "Und wir wissen auch nicht, wie sich der Tourismus insgesamt an der Ostsee und im Binnenland entwickeln wird", so Langethal. Fest steht bislang nur: Die Einnahmen aus dem Osterferiengeschäft fehlen schon einmal in der Kasse.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Höhlen erst ab Pfingsten geöffnet

Die Kalkberghöhlen bleiben zunächst weiter geschlossen. Die Noctalis-Chefin plant, dass ab Pfingsten die ersten Gruppen wieder in die Unterwelt Bad Segebergs absteigen können. "Wir brauchen dafür allerdings zusätzliches Personal, zumal wir anders als vor Corona nur mit maximal fünf Personen auf Höhlentour gehen können", berichtet Langethal. Überdies müssen sich Besucher zunächst telefonisch anmelden.

Ziel der Noctalis-Geschäftsführung sei es, nach und nach wieder "Normalität herzustellen", sagt Gloza-Rausch. Sein Team und er seien in den vergangenen Wochen nicht untätig gewesen, hätten sich auf die Forschung konzentriert und nebenher Aufklärungsarbeit bei verunsicherten Bürgern leisten müssen. "Immer wieder sind wir mit dem Gerücht konfrontiert worden, dass Covid-19 von Fledermäusen stamme, was wir aber leicht entkräften konnten", berichtet der Wissenschaftler.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos: