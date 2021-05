Tarek Saad (27) überlebte den Bürgerkrieg in Syrien nach Schussverletzungen, flüchtete im Schlauchboot in die EU, lebt seit 2014 in Deutschland und bald in Trappenkamp. 2022 will Saad, mittlerweile Deutscher und im SPD-Landesvorstand, als Direktkandidat in Segeberg-Ost in den Landtag einziehen.