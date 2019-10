Polizei sucht immer noch die Täter

Hasenmoor

Polizeisprecher Steffen Büntjen erklärte auf Nachfrage, dass es zwar zahlreiche Hinweise aber noch keine Verhaftung gebe. „Alle Hinweise werden von uns genau überprüft“, sagte Büntjen.

Am Sonntag, 1. September, wurde die 19-jährige Frau von zwei bislang unbekannten Männern vergewaltigt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 1.30 bis 2.30 Uhr im Bereich des Campingplatzes C. Beide Täter sollen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren alt sein. Der Täter mit grauem T-Shirt wurde vom Opfer als ungefähr zwei Meter groß mit schlanker, trainierter Statur beschrieben. Er soll einen Dreitagebart, sehr kurze dunkle Haare und Segelohren haben. Der zweite, mit einem roten T-Shirt bekleidete Täter, soll 1,80 Meter groß sein, einen Vollbart und einen dicken Bauch haben. Seine Haare seien kurz und von blond/brauner Farbe.

Hinweise online hochladen

Die Polizei hatte ein Online-Portal freigeschaltet, auf dem Hinweise, Fotos und Videos des Werner Rennen 2019 hochgeladen werden konnten. Es seien laut Büntje mehrere hundert Nachrichten aufgelaufen, die nun von den Experten der Polizei ausgewertet werden. Menschen aus ganz Deutschland haben sich beteiligt. „Es gibt umfangreiches Bildmaterial“, erklärte Büntjen. Er weist darauf hin, dass auch weiterhin Hinweise auf die beiden unbekannten Täter gegeben werden können (Telefon 04551/8840).

Dritte Auflage des Werner Rennen steht noch in den Sternen

45.000 Besucher hatten bei bestem Wetter auf dem Flugplatz gefeiert. Im Mittelpunkt hatte Motorsport gestanden - allerdings war das Musikprogramm auch nicht ohne, unter anderem war die Gruppe Böhse Onkelz auftreten. Ob es im kommenden Jahr eine dritte Auflage geben wird, verriet Holger Hübner vom Veranstaltungsteam nicht.

