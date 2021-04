Die Gemeinde will das Bramauhus und das angrenzende Feuerwehrhaus erweitern. Danach soll auch der Feuerwehranhänger ausgedient haben und durch ein Feuerwehrauto ersetzt werden, kündigte Bürgermeister Hans Jochen Hasselmann an. 480.000 Euro will Föhrden-Barl in die Gebäudeerweiterung investieren.