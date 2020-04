Hilfe von Kind zu Kind, die ankommt

Wahlstedt

Rund 300 geistig behinderte Kinder und Jugendliche werden in den Spezialschulen unterrichtet und auf das Leben danach vorbereitet.

Begegnungsreise erster Höhepunkt

Bereits einen Höhepunkt im Jubiläumsjahr bildete die Begegnungsreise von Vertretern des Förderkreises zu den beiden Patenschulen von Ende Februar bis Anfang März. Vorsitzender Vorlauf und Pastor Alf Kristoffersen von der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Wahlstedt freuten sich, bekannte, aber auch neue Gesichter zu sehen und bei den persönlichen Begegnungen mit denen Gedanken auszutauschen, die Verantwortung für mehr als 300 Schülerinnen und Schüler haben. Zuletzt waren Vertreter des Förderkreises vor sieben Jahren Gäste der Spezialschulen gewesen.

Gespannt auf den Neubau

Besonders gespannt waren Vorlauf und Kristoffersen auf das von hier finanziell mit geförderte Projekt der Schule in Komothai "Mehrzweckgebäude mit großem Speisesaal". Nach eingehender Besichtigung des in zwei Jahren errichteten Gebäudes meint Vorlauf: "Die Handwerker haben ohne Einsatz von Maschinen ein solides Mehrzweckgebäude errichtet." Jetzt folge noch der Innenausbau.

Bei der Gelegenheit machten Kristoffersen und Vorlauf den Lehrkräften deutlich, dass nur durch das Engagement vieler Menschen hier die erforderlichen Eigenmittel für den Antrag auf Finanzierung beim Kirchenkreis Plön-Segeberg und bei der Umweltlotterie Bingo gesammelt werden konnten. "Erst die Konfirmationskollekten, Basar-Erlöse und Einzelspenden haben dafür den Grundstein gelegt", stellt Vorlauf fest. "Dafür möchten wir immer wieder 'Dankeschön' sagen."

Viele Patenkinder getroffen

Beim Besuch der Schulen haben die Gäste vom Förderkreis viele der 51 Patenkinder getroffen. In den Klassenzimmern und Werkstätten konnten sie sich überzeugen, dass die Kinder ihre Chance auf Bildung genutzt haben. Die Gäste nutzten den Besuch für Basareinkäufe in Nairobi, besuchten einen Gottesdienst von Pastor Gibson Gichuki, übermittelten ein Grußwort von Propst Faehling, nahmen an einer Baumpflanzaktion und an der offiziellen Einweihung des Mehrzweckgebäudes in Komothai teil.

"Unser Ziel ist es, für die Schulabgänger Arbeitsplätze entweder in der Wirtschaft oder in beschützenden Werkstätten zu finden", versichert Vorlauf.

"Die Patenschaften streben die Einrichtung einer beschützenden Werkstatt an, um auch den Älteren eine dauerhafte Arbeit und Lebensmöglichkeit zu geben", blickt er voraus. "Dafür sind beide Schulen auf die finanzielle Unterstützung durch das kenianische Bildungsministerium und Sponsoren angewiesen. Die Verwirklichung dieses Projektes – nach deutschem Vorbild – wäre für unseren Förderkreis der letzte Schritt im Auf- und Ausbau der Förderzentren in Wandumbi und Komothai."

Persönlicher Kontakt wichtig

"Unsere Begegnung war von dem Wunsch geprägt, mit jenen Menschen in einen persönlichen Kontakt zu treten, die Verantwortung tragen für die Kinder und Jugendlichen an unseren beiden Patenschulen. Ihre herzliche Art mit uns umzugehen, hat uns das Gefühl gegeben, mit ihnen in einem Boot zu sitzen", zogen Vorlauf und Kristoffersen ein erstes Fazit. "Wir kamen nicht als Projektgestalter, sondern als Menschen, die ein gemeinsames Ziel mit ihnen verfolgen, nämlich die äußeren Voraussetzungen zu schaffen für eine erfolgreiche Schul- und Berufsausbildung der Kinder und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung."

Für den Herbst dieses Jahres ist ein weiterer Informations- und Gegenbesuch von Vertretern beider Patenschulen nach Wahlstedt geplant", kündigt Vorsitzender Vorlauf an. Mit dabei sein werde wieder die frühere Schulleiterin Mary Makumi, die sich in Kenia auf politischer Ebene für Lösungsansätze in der Frage nach der Zukunft geistig Behinderter nach ihrer Schul- und Berufsausbildung einsetzt. Vorlauf fügt zur Begegnung im November jedoch hinzu: "Sofern die weltweite Coronakrise einen Besuch überhaupt zulässt."

