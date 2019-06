145 Millionen Euro flossen in den Kreis

Segeberg Investitionsbank SH - 145 Millionen Euro flossen in den Kreis Mit 145,8 Millionen Euro hat die Investitionsbank Schleswig-Holstein 2018 die wirtschaftliche Entwicklung im Kreis Segeberg gefördert. Das geht aus der Förderstatistik der IBSH hervor. Insgesamt flossen mehr als 464 Millionen Euro in das Hamburger Umland vor allem in den Haus- und Wohnungsbau.

42 geförderte Wohnungen baut die Süd Living GmbH und Co. KG in der Süderstraße in Kaltenkirchen. Die IBSH vergibt dafür ein Förderdarlehen von 4,1 Millionen Euro. Quelle: Sylvana Lublow