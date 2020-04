Alle Vorträge finden statt - im Internet

Bad Segeberg

Statt wie geplant im Bürgersaal des Rathauses, in der Remise oder in der Kunsthalle Otto Flath, werden alle hochkarätigen Vorträge nun auf der Homepage des Fördervereins zu erleben sein. Aktiviert wird der neue Button "WEB-Vorträge" dort am Mittwoch, 29. April.

Zuwachs an Vereinsmitgliedern

"Die Erfahrungen der Corona-Krisentage mit den Herausforderungen für das gesellschaftliche Miteinander zeigen, dass wir uns nicht nur auf ökonomisches Effizienzdenken fokussieren dürfen", erklärte Hintz. "Vielmehr müssen wir die gemeinsamen Werte unserer kulturellen Identität vermitteln, die uns auch in der Vergangenheit gerade in den schwierigsten Krisenjahren geleitet und uns Kraft und Zuversicht für die Zukunft gegeben haben." Hier könne ein kulturhistorisches Zentrum für Bildung und Kulturgeschichte einen wirksamen Beitrag leisten. "Dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten einen Zuwachs an Vereinsmitgliedern erleben, bestärkt uns in unserem Engagement."

Dr. Frauke Dettmer macht den Anfang

Den Anfang der Reihe mache die ehemalige Leiterin des Jüdischen Museums Rendsburg, Dr. Frauke Dettmer, am Donnerstag, 30. April. Ab diesem Tag werde ihr Vortrag "Das Jüdische Museum – Synagoge - Fischräucherei - Museum" im Internet zu finden sein.

In ihrem exklusiv für den Förderverein erarbeiteten Vortrag werde Frauke Dettmer die Entstehungsgeschichte der Einrichtung in den historischen Räumen der einstigen Rendsburger Synagoge vorstellen. Zugleich wolle sie aufzeigen, wie sehr die Stadt Rendsburg durch die Einrichtung dieser landesweit bedeutenden Kulturstätte gewonnen habe. Als Besonderheit bietet der Förderverein den Vortrag auf zweierlei Weise an: zum Selbstlesen als PDF-Datei auf der Vereinsseite oder als Podcast zum Zuhören. "Die zahlreichen Abbildungen laufen dabei automatisch mit", erläutert Hintz.

Jüdische Geschichte angemessen darstellen

Die 1842 eingeweihte Segeberger Synagoge sei während der NS-Herrschaft geschändet und im Jahre 1962 durch Abriss endgültig vernichtet worden. "Seit 2007 gibt es in unserer Stadt wieder ein jüdisches Gemeindezentrum mit Synagoge und Mikwe. Wir setzen uns dafür ein, dass im geplanten Kreis- und Stadtmuseum die Jüdische Geschichte und Kultur endlich in angemessener Weise dargestellt wird."

Landtagspräsident Schlie per Video

Ab 9. Mai werde Klaus Schlie, Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtags und ehemals Geschichtslehrer, per Video in seinem Vortrag "Gegenwart und Zukunft brauchen Vergangenheit – und Segeberg ein Kreis- und Stadtmuseum" unter anderem auf die Chance hinweisen, dass ein attraktives Zentrum für Bildung und Kulturgeschichte auf lange Sicht auch ein wichtiger ergänzender Bestandteil des touristischen Portfolios werden könne. Er wende sich an Unterstützer und Skeptiker des Projektes Kreis- und Stadtmuseum Segeberg gleichermaßen und appelliere an die Bürger und Politiker Segebergs, das Projekt durch eigene Mitwirkung zu unterstützen.

Anfang Mai sollen noch detaillierte Informationen dazu veröffentlicht werden, kündigt Hintz an. Der ursprünglich ebenfalls für den 9. Mai geplante Bürgerbeteiligungs-Workshop im Sitzungssaal des Kreistags werde stattfinden, sobald die Kontaktsperren aufgehoben worden sind.

Dagmar Roesner : " Museum 4.0"

Auch das Referat der Leiterin der Schleswig-Holsteinischen Museumszertifizierung, Dagmar Roesner, unter dem Thema " Museum 4.0. – Was wünschen sich die Besucher?" soll laut Asmus Hintz ab dem 28. Mai als WEB-Beitrag auf der Vereins-Homepage abrufbar sein.

Mit der Anpassung des Vortragsprogramms an die Bedingungen der Corona-Krise verleihe der Förderverein seiner Forderung nach einem kulturhistorischen Zentrum für Segeberg auch unter den erschwerten Bedingungen Nachdruck, sagte dessen Vorsitzender. Darüber hinaus hegt der Vorstand die Hoffnung, dass die Online-Vorträge ein noch breiteres Publikum finden werden. "In jeder Krise liegt eine Chance."

