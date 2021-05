Henstedt-Ulzburg

"Mal eben zum Supermarkt nebenan und nicht sofort ins Auto steigen, dafür wäre das gut", sagt Hauke Welp. Der Henstedt-Ulzburger ist bürgerliches Mitglied der Grünen-Fraktion und hat intensiv einen Antrag für die kommende Bauausschusssitzung am 31. Mai vorbereitet. Die Gemeindeverwaltung solle prüfen, was die Einführung eines Bike-Sharings kosten würde und wie das umgesetzt werden könnte. Die Grünen hoffen, dass andere Fraktionen dieses Thema unterstützen.

Die ersten 30 Minuten kosten nichts

In Norderstedt und Quickborn gibt es Nextbike, einen Anbieter von Leihfahrrädern. Die Stadt Norderstedt betreibt das Leihrad-System. Die ersten 30 Minuten Ausleihe übernimmt die Stadt, danach kostet jede halbe Stunde einen Euro, ein ganzer Tag neun Euro. Die Fahrräder und Lastenräder können an verschiedenen Stationen beispielsweise an der AKN-Haltestelle Quickborner Straße genommen und an einer anderen Station wieder abgestellt werden.

Das Verleih-Prozedere läuft über eine App. Für jede Station ist die Anzahl der aktuell gerade zur Verfügung stehenden Drahtesel angegeben. Die Räder haben einen GPS-Sensor. Nextbike weiß deshalb immer genau, wo welches Fahrrad im Einsatz ist oder auf den Nutzer wartet. Per QR-Code kann ein Rad auf- und später wieder abgeschlossen werden.

Lesen Sie auch:Das gilt ab 31. Mai in Schleswig-Holstein

Hauke Welp und seinen Mitstreitern bei den Grünen in Henstedt-Ulzburg sei klar, dass es diesen Service für die Bürgerinnen und Bürger nicht kostenlos gebe. Aber man müsse einen Anreiz schaffen, um das Auto stehenzulassen. Deshalb ist Welp der Meinung, dass es auch Henstedt-Ulzburg gut zu Gesicht stehen würde, wenn die erste halbe Stunde das Rad umsonst genutzt werden könnte. "Wir müssen dabei natürlich unseren angespannten Haushalt bedenken", gibt Hauke Welp zu.

ADFC-Sprecher Daberkow findet die Idee gut

Jens Daberkow, Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs in Henstedt-Ulzburg und steter Streiter für die Belange der Radfahrer, findet den Vorstoß der Grünen gut. "Gerade, weil die Busse in Henstedt-Ulzburg nicht perfekt fahren", meint Daberkow. Wichtig sei, dass es mehrere Stationen in allen Ortsteilen gebe, bei denen man ein Rad buchen oder abgeben könne.

Er könne sich den Rhener Marktplatz, vor dem CCU in Ulzburg und an den AKN-Bahnhöfen und -Haltestellen vorstellen. Es biete sich an, so der ADFC-Chef, dass man den Anbieter Nextbike nehme, der in Norderstedt aktiv ist. Da könne man beide Orte verbinden.

32.000 Ausleihen in der Stadt Norderstedt

Christine Haß ist bei der Stadt Norderstedt für die Radverkehre zuständig und voll des Lobes über das Leihfahrrad-System. Bereits seit 2011 gibt es mit Nextbike die Kooperation, die erst vor wenigen Jahren verlängert wurde. Seien zu Anfang um die 3000 Ausleihen im Jahr verzeichnet worden, schnellen die Zahlen seit 2019 extrem nach oben. Jetzt werden die 110 Fahrräder, 24 Transporträder und 15 Transport-Pedelecs gut 32.000 Mal im Jahr ausgeliehen.

Der hohe Anstieg der Ausleihen hat laut Christine Haß einen guten Grund: Das System mit den Stationen war geändert worden. Nun gebe es nicht nur die festen Stationen, sondern die Nutzer könnten die Zweiräder auch in sogenannten "Flex-Zonen" abstellen und ausleihen. "Das sind ganze Straßen. Die Ausleiher können also bis vor ihre Haustür fahren und das Rad dort lassen", erklärt Haß. Das habe den Anreiz, aufs Leihrad zu steigen, enorm gesteigert. "Besser geht es ja gar nicht, das wird sehr gut angenommen", sagt sie.

Jede Altersklasse nutzt die Leihfahrräder

Die Stadt Norderstedt lässt sich diesen Service rund 100.000 Euro im Jahr kosten. Das Unternehmen Nextbike kümmert sich um die Anschaffung der Fahrräder, die App, die Hotline, den Zustand der Räder. Den Betrieb übernimmt Norderstedt. Den klassischen Nutzer gebe es nicht, hat Haß festgestellt. Vom Jugendlichen bis zu Großeltern sei jede Altersklasse mit einem Leihrad von Nextbike unterwegs.

Lesen Sie auch: Sprottenflotte in Eckernförde gestartet

Christine Haß ist gespannt, wie das Thema in Henstedt-Ulzburg behandelt wird. Es liege nahe, auch dort Nextbike zu nutzen, damit man - wie in Quickborn - auch zwischen den Orten pendeln könne. "Das bietet sich an", meint die Fahrradexpertin.

Ausschuss spricht am 31. Mai über den Grünen-Antrag

Der Bauausschuss Henstedt-Ulzburg tagt am Montag, 31. Mai, ab 18.30 Uhr in einer Online-Sitzung. Der Livestream kann im Internet verfolgt werden.