In Kaltenkirchen könnten die umstrittenen Straßenausbaubeiträge bald der Vergangenheit angehören. Zumindest wenn es nach dem Willen der Fraktionen Pro-Kaki, FDP, SPD und Die Linke geht. Gemeinsam fordern sie in einem Antrag an die Stadt die Abschaffung der Beiträge.