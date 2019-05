Hasenmoor

Schümann hatte bereits vor langer Zeit angekündigt, seinen Posten Ende Mai abzugeben. „Im Juni habe ich 40-jährigen Hochzeitstag und werde in dem Monat auch 65. Ich denke, das ist der richtige Zeitpunkt, um nach 16 Jahren im Amt in Rente zu gehen“, sagt der Landwirt, der auch auf seinen Sitz in der Gemeindevertretung und alle weiteren politischen Ämter verzichtet. Bei der nächsten Gemeindevertretersitzung im kommenden Monat soll Lütt dann durch die Gemeindevertretung gewählt werden. Heino Burmeister soll erster stellvertretender Bürgermeister werden, Thore Lingstädt zweiter. Den Platz von Schümann in der Gemeindevertretung wird künftig Jan Springer einnehmen.

Lütt plant mit Beginn seiner Amtszeit im Dorfhaus ein Bürgermeisterbüro einzurichten, wo auch regelmäßig Sprechstunden stattfinden sollen. Darüber hinaus wird es ein sogenanntes Bürgertelefon geben.

Lütt verkauft beruflich von Mittwoch bis Sonnabend Fleisch und Käse auf Wochenmärkten in Hamburg, führt damit den Betrieb seines Vaters weiter. Mit seinen Eltern zog er bereits 1977 in das 720-Seelen-Dorf Hasenmoor, wo er 2003 sein Eigenheim errichtete, in dem er mit seiner Ehefrau und seinen zwei Söhnen lebt.