Bad Segeberg

Eigentlich sollte – so beginnen derzeit viele Geschichten. So auch diese: Eigentlich sollte der Ringelnatz-Abend im März stattfinden. Doch er musste abgesagt werden. Aber nicht, wie derzeit die Geschichten weitergehen, wegen Corona. Der Blinddarm brachte Schauspieler Frank Roder um den Auftritt im Bad Segeberger Restaurant Mora Mora am Kalkberg. Jetzt wurde der kurzweilige Rezitationsabend aus dem Schaffen von Joachim Ringelnatz nachgeholt, genau am 137. Geburtstag des Schriftstellers und Kabarettisten. Roder, der 2012 und 2016 zum Ensemble der Karl-May-Spiele gehörte, verstand es auf der großen Terrasse das Publikum mit den überdrehten, skurrilen, teils auch morbiden Versen zu unterhalten, ausgestattet nur mit Leiter, Koffer und einer Menge „ Doornkaat“-Flachmännern. Ringelnatz – das wurde aus den Briefen deutlich, die Roder vorlas – war der Prototyp des bettelarmen Poeten, immer in Geldnot und gleichzeitig dem fröhlichen Leben nicht abgeneigt. Der Theaterabend unter freiem Himmel zeichnete ein Porträt des sperrigen Künstlers, der nur 51 Jahre alt wurde.

