Frauke Müller (70) hat in ihrem Wildgarten in Lentföhrden viele Gäste: Zauneidechse, Fledermäuse, Kröten – ein kleines Naturparadies auf 700 Quadratmetern rund um ihr Holzhaus in der Weddelbrooker Straße. Nun sieht sie es allerdings bedroht. Nebenan soll ein kleines Baugebiet entstehen.