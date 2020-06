Endlich wieder rein in nasse Vergnügen

Kaltenkirchen

„Freitagnacht haben wir die Verfügung erhalten, dass die Freibäder ab diesen Montag wieder öffnen dürfen. Und wir haben es auf den Tag geschafft“, sagt Holstentherme-Geschäftsführer Stefan Hinkeldey stolz. Bereits am ersten Morgen kamen rund 30 Besucher zum Frühschwimmen ins Warmwasser-Freibad der Holstentherme Kaltenkirchen.

Bewegungsdrang ausleben

„Es ist ein Stück zurück ins normale Leben, was vor allem für die Kinder wichtig ist, die sich wochenlang nicht viel bewegen konnten“, sagt Bürgermeister Hanno Krause, der als Vertreter der Stadt, die Gesellschafter der Therme ist, ebenfalls traditionell bei der Saisoneröffnung dabei ist: „Im Freibad können die Kinder ihren Bewegungsdrang endlich ausleben.“ Krause ließ es sich auch nicht nehmen, zusammen mit den beiden Geschäftsführern Stefan Hinkeldey und Torge Pfennigschmidt ins warme Nass zu springen – ausnahmsweise alle drei Hand in Hand, das Chlor im 25 Grad warmen Wasser wirkt ja desinfizierend.

Gute Vorarbeit in Sachen Hygienekonzept

„Das ist das Tolle bei uns, auch bei nicht so warmen Wetter, können die Gäste herkommen und schwimmen, das Wasser ist schön warm“, so Hinkeldey. Natürlich darf sich auch im Freibad Kaltenkirchen nur nach dem Hygienekonzept amüsiert werden. Freibadleiter Till Asmus und sein Team haben bereits seit Mitte März in einem Krisen-Team an den Möglichkeiten der Wiedereröffnung gearbeitet. „Deshalb konnten wir auch so schnell eröffnen“, so Asmus.

Umkleiden, Duschen und Kiosk offen

Alle ist fast uneingeschränkt wieder möglich und nutzbar: Umkleiden und Duschen, alle Pools, der Kiosk darf verkaufen und es darf auch auf der Terrasse verzerrt werden. Allerdings gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln, die auf www.holstentherme.de/verhaltensregeln zusammengefasst sind. Es dürfen nicht mehr als 642 Besucher gleichzeitig auf das Gelände, nur ein Drittel davon darf ins große Schwimmbecken. „Es gibt nur einen Eingang und einen Ausgang rund ums Becken“, erklärt Hinkeldey: „Wenn die Bademeister sehen, dass es voll ist, wird der Eingang zeitweise gesperrt.“ Die Abstandsregeln sind per Zeichnungen am Boden sowie auf Schildern erklärt, die Liegewiese ist so groß, dass die Regeln ohne weiteres eingehalten werden können, meint der Geschäftsführer. Die vielen Vereine und Schulklassen können ebenfalls im Freibad trainieren.

Ganz ohne Maske geht es nicht

Eine Maskenpflicht besteht beim Zugang und Ausgang zum Freibad, bei Kontakt zu Mitarbeitern, in den WCs sowie bei der Essensbestellung am Kiosk. Keine Maskenpflicht besteht auf der Liegewiese, in den Pools und auf den Wegen dorthin. Diese Pflicht gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr sowie für Personen mit nachweislicher Beeinträchtigung.

Worauf die Besucher in diesem Sommer verzichten müssen, sind die beliebten Veranstaltungen, wie die Sommer-Olympiade. Für die Schwimmkurse ist die DLRG verantwortlich. Dort werde noch an Hygienekonzepten gearbeitet, eventuell beginnen diese erst nach den Sommerferien.

Weniger Badetage, günstiger Eintritt

Auf Wunsch der Freibad-Besucher wurde über das Kinderbecken ein Sonnensegel angebracht. Außerdem werden noch jede Menge zusätzliche Stroh-Schirme aufgestellt. „Diese Saison haben wir statt 114 nur 84 Badetage“, sagt Hinkeldey. Da das Freibad jedoch immer defizitär arbeitet, falle die Lücke am Ende nicht auf. Im Gegenteil: Durch die späte Eröffnung konnte sogar Energie gespart werden. Um allen Kaltenkirchenern den Freibad-Spaß zu ermöglichen, sind die Eintrittspreise mit 1,50 Euro für Kinder und 3 Euro für Erwachsene extra niedrig gehalten. Die Stadt als Gesellschafter gibt 120000 Euro jährlich als Investitionskosten-Zuschuss für das Freibad aus.

„Wir haben sehr vernünftige Gäste und denken, dass die Saison unproblematisch verlaufen wird“, so Hinkeldey. Die Badesaison wird voraussichtlich bis zum 31. August laufen. Das Freibad hat täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet und an Werktagen von 6 bis 8 Uhr für die Frühschwimmer. Das Sportbecken in der Holstentherme ist ebenfalls seit heute wieder geöffnet.

