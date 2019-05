Kaltenkirchen

Dass die Zeit so schnell vergangen ist, mag Geschäftsführer Torge Pfannenschmidt kaum glauben: „Wenn ich daran denke, sehe ich immer noch die Bagger vor mir.“

Fast genau vor 20 Jahren, am 29. Mai 1999, wurde mit einer großen Freibad-Party, zahlreichen Gästen und Attraktionen das zwei Hektar große Freibad neben der Holstentherme eröffnet: 850.000 Badegäste haben die dauerhaft 25 Grad warmen Becken seitdem aufgesucht, sich als Turmspringer oder Beachvolleyballspieler versucht, die Rutsche genutzt – oder sich einfach mal auf den Wiesen entspannt. „Mitten im Herzen von Kaltenkirchen bieten wir für Junge und Alte viel Badespaß.“ Aber auch die Schwimmsportler kommen in den frühen Morgenstunden nicht zu kurz, um ihre Bahnen zu ziehen.

Viel erreicht im Freibad

Für Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe ( CDU) ist der Standort ein Gewinn: „Es gibt so viele Synergien mit der Holstentherme. Dieser Bau war richtig klasse.“ Scheiwe wünschte dem Bad viele Sonnenstunden. „Aber bitte nicht so heiß wie im letzten Jahr.“ Noch sei der nahe See nicht zur Abkühlung mit benutzbar. Vieles sei, wie auch der Sportentwicklungsplan der Stadt Kaltenkirchen, in Bewegung. „Ganz besonders möchte ich aber auch der DLRG danken und der Familie von Priscila de Castros.“ Seit bereits neun Jahren bringt die Brasilianerin mit ihrem Kiosk südamerikanisches Flair ins Freibad. Geschäftsführer Pfannenschmidt bedankte sich mit reich gepackten Kisten nicht nur bei der DRLG, sondern auch bei der kompletten Mannschaft des Freibades, der KT und bei Priscila de Castros. Seit Anfang März wurde das Freibad nach seinem Winterschlaf wieder auf Vordermann gebracht.

Aus dem Hobby einen Beruf gemacht

„Jetzt geht es endlich wieder los“, freute sich Pfannenschmidt. Mit kostenfreiem Eintritt von 10 bis 12 Uhr sowie einem Spiele-Marathon startet Sonnabend, 11. Mai, dann die Jubiläumssaison. Ganz neu dabei ist Yüksel Eldem Cruz. Der Fachangestellte für Badebetrieb unterstützt seit Anfang Mai Schwimmmeister-Urgestein Till Asmus. Ursprünglich war der gebürtige Eutiner Leistungssportler. „Ich bin mit Schwimmen groß geworden und habe dann mein Hobby zum Beruf gemacht.“ Dabei hat der 31-Jährige auch immer ein offenes Ohr – und das sogar auf Deutsch, Türkisch, Spanisch, Italienisch und Englisch.

Dringende Bitte an Eltern

Seit 2001 kümmert sich dagegen Till Asmus um das Freibad: „Wir machen fast alles.“ Gästebetreuung, Reinigung, Kontrolle der Chemikalien, Aufsicht. „Seit 2001 haben wir hier rund 700 Kindern das Schwimmen beigebracht.“ Was dem Schwimmmeister jedoch zunehmend Sorge bereite, seien einzelne Eltern im Bad: „Viele gucken eher auf ihre Tablets oder Handys und lassen manchmal ihre Kleinen aus dem Blick geraten.“

Öffnungszeiten des Freibades

Das Kaltenkirchener Freibad in der Norderstraße ist bis zum 1. September täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet, werktags für Frühschwimmer auch in der Zeit von 6 bis 8 Uhr. Infos gibt es unter Tel. 04191/ 912238 und auf www.freibad-kaltenkirchen.de

