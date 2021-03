Das vom Amt Itzstedt betriebene Freibad am Itzstedter See hat im vergangenen Jahr ein Minus von über 93.000 Euro gemacht. Nun sollen die Eintrittspreise kräftig angehoben werden. Die gute Nachricht: Das Angebot wird erweitert ums Frühschwimmen ab 5 Uhr morgens.

Badespaß im Freibad Itzstedter See wird viel teurer

Angebot erweitert - Badespaß im Freibad Itzstedter See wird viel teurer

Angebot erweitert - Badespaß im Freibad Itzstedter See wird viel teurer

Von Nicole Scholmann