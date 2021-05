Ein seltener Anblick in diesen Zeiten: Kaum hatte das Warmwasserfreibad in Kaltenkirchen am Montag eröffnet, schwammen schon etliche Besucherinnen und Besucher ihre Bahnen in dem großen 25 Grad warmen Becken. "Das habe ich vermisst", sagt Besucherin Kiara Bauer.