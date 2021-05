Am Sonnabend vor Pfingsten, 22. Mai, wird das Freibad in Bad Bramstedt eröffnet, allerdings mit starken Einschränkungen. Wie die Wirtschaftsbetriebe mitteilten, wird voraussichtlich zunächst nur das Bahnschwimmen im Schwimmerbecken zulässig sein. In Wiemersdorf wird das Bad am 12. Juni eröffnet.