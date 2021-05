Traurige Nachricht für Struvenhüttener Badefreunde. Trotz Aufhebung der Corona-Beschränkungen wird das örtliche Freibad in diesem Jahr wohl geschlossen bleiben, kündigt Bürgermeisterin Britta Jürgens an. Dagegen wollen die Bäder in Lentföhrden und Alveslohe den Betrieb so bald wie möglich aufnehmen.