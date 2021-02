Schmalensee

"Freude schöner Götterfunken", antwortet "Jo" Wolff mit einem verschmitzten Lächeln auf die Frage nach seinen Gefühlen am Morgen nach der Verlautbarung aus Berlin. Aber da klingelt schon wieder das Telefon - ein erstes Stressfältchen legt sich auf die Stirn des Friseurmeisters. "Ich schätze, das wird nicht nur heute so gehen", sagt Wolff.

Auch im Lockdown wurde nach Terminen gefragt

Seit Mitte Dezember ging gar nichts im Salon an der Dorfstraße in Schmalensee. Anfragen, sich trotz Corona-Lockdown und damit verbundener Schließung der einen oder anderen Frisur anzunehmen, habe es viele gegeben. Auch solche, die, was gebotene Preise angeht, ins Unmoralische abdrifteten. Darauf aber, so der 67-Jährige, habe er sich nicht eingelassen. "Da käme man ja in Teufels Küche!"

Wolff hat die Phase der Schließung genutzt. Zusätzlich zu Maßnahmen zur Umsetzung der strengen Hygieneauflagen hat der Saloninhaber investiert: Ein modernes Luftfiltergerät wurde ebenso angeschafft wie ein Apparat, der wie eine moderne Mikrowelle anmutet: "Das ist ein UV-Desinfektionsgerät. Alle Utensilien werden nach Gebrauch gründlich gereinigt."

Nur Haarpflege oder auch Kosmetik?

Nun ist Wolff froh, die Mitarbeiterinnen aus der Kurzarbeit holen zu können. Darunter ist eine Kosmetikerin, denn im Salon Wolff geht es um Haut und Haar. Ob aber die Anwendung ihrer Expertise durch die Lockerung erlaubt sein wird, weiß Wolff noch nicht. "Wir nehmen für diesen Bereich Anmeldungen nur unter Vorbehalt an, bis das geklärt ist." Trotz der nun häufigen Terminanfragen sei ihm die Stammkundschaft wichtig: "Wir werden versuchen, mit Vorrang die seit Dezember vorliegenden Termine abzuarbeiten."

Verluste werden kaum aufzuholen sein

Joachim Wolff rechnet damit, dass sein Geschäft durch Corona zwischen 30 und 40 Prozent an Umsatz verloren hat. "Das aufzuholen ist eigentlich nicht möglich." Zumal es ja auch nach der Wiederöffnung nur mit begrenzter Personenzahl losgehen kann. "Zwei Mitarbeiter, zwei Kunden, mehr lassen die Räume nicht zu", kennt sich Jo Wolff bereits mit dem Regelwerk aus.

Staatliche Hilfen hat der Friseurmeister noch keine beantragt. Immerhin hat er, im Vergleich zu vielen Berufskollegen, eigene Räume: 2012 verlegte er das Geschäft von Trappenkamp in die einst repräsentative Wohnung eines historischen Bauernhofes, den Eingang zum Geschäft zieren die für Schmalensee typischen Säulen. "Und erst mal müsste gründlich gerechnet werden, denn ein paar Umsätze gab es doch: Tönung to go", verrät Wolff, dass er mit diversen Produkten am click-and-collect-Geschäft teilnimmt.

Nicht planen zu können war belastend

Was ihn belastet habe, sei gewesen, lange keine Perspektive aufgezeigt bekommen zu haben. "Das war herausfordernd. Schließlich hat man nicht nur die Kunden im Hinterkopf, sondern eine Verantwortung für die Mitarbeiter." Mit denen will Joachim Wolff nun ab dem 1. März mit einem ausgefeilten Schichtplan loslegen. "Aber so organisiert, dass wir auch unsere Pausen einhalten", unterstreicht der Chef.

Jo Wolff will die Sommerpause um zwei Wochen verkürzen, um einige Verluste zu kompensieren. Täglich soll das Geschäft bis 20 Uhr geöffnet sein. Ein strammes Programm für das kleine Unternehmen, dass aber trotz der aktuellen Umstände sogar wachsen wird. "Es ist wirklich ein Zufall, aber pünktlich zum 1. März verstärken wir unser Team um eine weitere Friseurmeisterin", strahlt Wolff.