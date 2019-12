Kaum größer als eine Katze und nur sieben Kilo leicht war Kälbchen Püppi bei der Geburt - fast vier Monate zu früh. Die Überlebenschancen waren gering. Die Familie Kaack aus Mözen päppelte das Tier trotzdem per Hand auf und ist verzückt von dem lebhaften Kalb im Miniformat.

In Mözen aufgepäppelt - Frühchen-Kalb wog nur sieben Kilogramm

Von Nadine Materne