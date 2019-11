Wahlstedt, Henstedt-Ulzburg

Nach mehreren Wohnungseinbrüchen bittet die Polizei um Hinweise. Der erste Einbruch erfolgte am Freitag in Fahrenkrug, Moosberg. Zwischen 7.30 und 17.45 Uhr stiegen die Unbekannten in ein Einfamilienhaus ein.

Weiter ging es in Wahlstedt an der Alten Landstraße. Hier verschafften sich der oder die Täter am Freitag zwischen 12.50 und 18.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Haus.

Ebenfalls wurde am Freitag zwischen 15.30 und 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Bahrenbrook in Wahlstedt eingebrochen.

Auch in Mözen muss die Polizei nach einem Wohnungseinbruch ermitteln. Hier sind die Unbekannten in der Dorfstraße am Freitag zwischen 14.45 und 18 Uhr in ein Haus eingestiegen.

Außerdem verschafften sich Einbrecher am Sonnabend in Henstedt-Ulzburg zwischen 16.30 und 18.30 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Doppelhaushälfte im Ericaweg.

Gesamtschaden steht noch nicht fest

Entwendet wurden bei diesen fünf Einbrüchen Schmuck, Jacken und eine Spielkonsole. Der genaue Gesamtschaden steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Pinneberg, Sachgebiet 4, hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise.

