Die Grünen in Henstedt-Ulzburg fordern, dass die Sitzungen von Ausschüssen und Gemeindevertretung per Videokonferenz abgehalten werden. Jetzt in der Corona-Krise, so Grünen-Sprecher Ulf Klüver, zeige sich, dass man neue Wege gehen müsse. Ihren Treff "Grünschnack" gibt es am Donnerstag online.