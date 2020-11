Fünf weitere Todesfälle sind im Kreis Segeberg im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen. Drei davon waren Bewohner in Norderstedter Pflegeheimen, in denen das Coronavirus ausgebrochen ist. In der Einrichtung Steertpogg stieg die Zahl damit auf 15 Todesfälle seit dem Ausbruch der Infektion Mitte Oktober.