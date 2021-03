Fuhlendorf

Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen der Kanalisation hatten erhebliche Schäden zutage gefördert, obwohl die Leitungen erst in den 1990er Jahren verlegt wurden. „Die Baufirma hat damals gepfuscht“, sagt Bürgermeister Schümann. Regressansprüche können nicht mehr gestellt werden, das Unternehmen gibt es nicht mehr.

Im Juli letzten Jahres begannen die Bauarbeiten im ersten Abschnitt, der sich von der Landesstraße 319 bis zum Ehrenmal in der Dorfmitte erstreckt. Jetzt, ein Dreivierteljahr später sind die Arbeiten an der Kanalisation weitgehend abgeschlossen. Da sie für das Dorf 300.000 Euro billiger wurden als eingeplant, hat sich die Gemeindevertretung entschieden, auch den Bürgersteig neu zu pflastern. Statt dem brüchigen Asphalt wird Betonpflaster in diesen Tagen verlegt.

Baustelle in Fuhlendorf: Alle 14 Tage ist Baubesprechung

„Es geht zügig voran“, sagt Schümann, der sich regelmäßig auf der Baustelle erkundigt. Alle 14 Tage gebe es außerdem eine Baubesprechung, meistens bei ihm zu Hause. Die Zusammenarbeit mit dem Bimöhler Unternehmen Gottwald sei hervorragend. „Wir sprechen persönlich miteinander, das ist der Vorteil des Dorfes.“ Auch Straßenbaumeister Torge Minak ist froh, die Baustelle in Fuhlendorf zu leiten. „Auf den Dörfern läuft alles unkomplizierter“, hat er festgestellt. „Das ist hier eine sehr angenehme Baustelle.“

Die Gesamtkosten belaufen sich für beide Abschnitte auf rund 2,5 Millionen Euro. Davon entfallen 1,4 Millionen Euro auf den Kreis Segeberg der die Asphaltdecke komplett erneuert. Die Hauptstraße in Fuhlendorf befindet sich als Kreisstraße 32 in der Baulast des Kreises. Wenn das Wetter mitspielt, soll die neue Decke am 14. April aufgebracht werden.

Schotterpiste soll so schnell wie möglich verschwinden

„Wir haben alle großes Interesse daran, dass die Schotterpiste wieder verschwindet“, sagt Schümann. Die Anwohner seien beeinträchtigt aber die meiste Zeit über habe jeder sein Grundstück mit dem Auto erreichen können.

In den nächsten Wochen soll auch mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen werden. Der erstreckt sich vom Ehrenmal bis zum westlichen Ortsausgang. Auch hier wird die Kanalisation saniert, anschließend neu asphaltiert. Der Kreis Segeberg plant, die Decke bis Ende dieses Jahres erneuert zu haben. Da aber dann Winter sei, könne es witterungsbedingt auch Verzögerungen geben, erklärte Kreis-Pressesprecherin Sabrina Müller. Im Bauzeitenplan lägen die Arbeiten dann aber immer noch. Der sieht vor, dass bis Mitte 2022 alles fertig ist.

Ab 2022 ist ganze Kreisstraße 32 saniert

Erneuert werden soll auch die Straßendecke westlich von Fuhlendorf, zwischen Ortsausgang und Landesstraße 122 (Bad Bramstedt – Brokstedt). Dort liegt keine Kanalisation, sodass die Arbeiten hier zügiger vorangehen werden. Wenn auch das fertig ist, wird die Kreisstraße 32 komplett saniert sein.

Sie führt von der Bundesstraße 206 bei Föhrden-Barl durch Hagen und Fuhlendorf zur Landesstraße 319. Die Arbeiten auf dem Abschnitt von der B206 bis zur Landesstraße 122 in Hagen waren in den Jahren 2016 bis 2020 erledigt worden. Hagen hatte in dieser Zeit seine Kanalisation ebenfalls komplett erneuert.