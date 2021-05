Fuhlendorf

Tödlicher Unfall in Fuhlendorf: Wie die Polizei berichtet, kam es am Mittwoch gegen 21.30 Uhr zu dem Unfall. Ein 83 Jahre alter Mann aus Bad Bramstedt fuhr zu der Zeit mit seinem Auto die Kieler Straße (L319) in Richtung Wiemersdorf. Aus der Gegenrichtung kam ihm ein 53 Jahre alter Motorradfahrer aus Bad Bramstedt entgegen. Der 83-Jährige wollte mit seinem Auto nach links in die Straße Osterfeld einbiegen, als es zu dem Unfall kam.

Durch den Aufprall und den Sturz auf die Straße zog sich der Motorradfahrer tödliche Verletzungen zu. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Landesstraße blieb während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bis weit nach Mitternacht geschlossen.

Die genaue Unfallursache muss nun von einem Sachverständigen ermittelt werden. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Von RND/axl