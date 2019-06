Bad Bramstedt

Die Vertreter der Raiffeisenbank in Bad Bramstedt hatten bereits zuvor mit einem überwältigenden Ergebnis von 97,6 Prozent für die Fusion votiert.

Für die Kunden und Mitglieder soll sich die Verschmelzung ohne große Veränderungen vollziehen. Die Zentrale der VR Bank in Holstein wird allerdings in Pinneberg sein. Die Raiffeisenbank hatte ihren Sitz am Bleeck in Bad Bramstedt im Raiffeisenhaus. Die bisherigen jeweils zwei Vorstände der Banken werden weiter an der Spitze des Hauses stehen, die Aufsichtsräte, neun aus Bad Bramstedt und elf aus Pinneberg, sollen in dieser Zusammensetzung ebenfalls während der ersten Amtsperiode weiterarbeiten. Dass zwei finanziell gut aufgestellte Häuser fusionieren, hatten die Vorstände beider Banken bereits bei der Vorstellung der ersten Pläne über eine Verschmelzung betont.

Raiffeisenbank ist der kleinere Partner

Die neue Bank wird hinter der ebenfalls aus einer Fusion entstandenen VR Bank Nord mit Sitz in Flensburg die zweitgrößte Genossenschaftsbank in Schleswig-Holstein sein. Zusammen verzeichnen die Bad Bramstedter und Pinneberger am Ende des Geschäftsjahres 2018 eine Bilanzsumme von 2,8 Milliarden Euro. Davon sind knapp 0,6 Milliarden Euro Anteil der Bramstedter.

Die Führungskräfte beider Häuser werden jetzt erst einmal die Eintragung der neuen Bank in das Genossenschaftsregister in die Wege leiten. Geplant ist, dass im Oktober das technische Umsetzen des Zusammenschlusses erfolgt, zum Beispiel muss der IT-Bereich der Banken unter einen Hut gebracht werden.