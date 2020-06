Henstedt-Ulzburg

Demzufolge liegen die Schützlinge von Trainer Christian Jürss deutlich mit 2,85 Zählern pro Spiel vor dem Zweitplatzierten Hannover 96 (2,23).

"Das ist eine komische Situation, von einer Meisterschaft nicht auf dem Fußballplatz zu erfahren. Irgendwie war es jedem klar, dass es so kommen würde, aber irgendwie hat der Verband für die Entscheidung eine halbe Ewigkeit gebraucht", erklärt Jürss, dessen Team einen weiteren Titel verbuchen konnte: Alina Witt erzielte in 14 Spielen 24 Tore – so viele wie keine andere Spielerin.

Noch stehen Pokalspiele aus

Für die Henstedt-Ulzburgerinnen ist die Serie aber noch nicht beendet. Zwei Pokalpartien stehen noch aus. Zum einen das Landespokalfinale gegen Holstein Kiel und im Kreispokal die Halbfinalbegegnung mit dem SV Wahlstedt. Für beide Spiele gibt es noch keine Termine.

Nach einer für den SVHU komplizierten Vorsaison unter Trainer Mac Agyei-Mensah, in der eine deutliche Tabellenführung noch in der Schlussphase aus der Hand gegeben wurde, übernahm Christian Jürss im Sommer 2019 das Regionalligateam. Es ist seine erste Station im Frauenfußball.

Ein Blitzstart für Trainer und Mannschaft

"Die Mannschaft war sehr offen für Neues", beschreibt der A-Lizenzinhaber den Beginn seiner Arbeit. "Das war eine sehr gute Grundlage für einen erfolgreichen Start, die neuen Impulse wurden angenommen. Das Team wollte genauso so aktiv und dominant Fußball spielen, wie ich es mir vorstellte, so ist es uns schnell gelungen, gemeinsame Ziele zu definieren."

Von der ersten Partie und dem 7:1-Sieg beim FC St. Pauli an war das Jürss-Team an der Tabellenspitze und gab diese bis zum Schluss nicht mehr ab. Hannover 96 hielt noch eine Zeit lang mit. Jennifer Michel und Co. siegten beinahe nach Belieben und konnten einfach nicht eingeholt werden. Im direkten Vergleich gegen Hannover gewannen die Jürss-Schützlinge klar mit 4:1.

Nur Siege und ein Unentschieden in 14 Spielen

In 14 Partien landete der SV Henstedt-Ulzburg 13 Siege. Wenn man von einem Makel in der nahezu perfekten Spielzeit reden möchte, dann war es das 3:3-Unentschieden gegen den VfL Jesteburg.

Der 3:0-Erfolg über Holstein Kiel am 8. März war die letzte Partie für die SVHU-Frauen. "Wir haben alle gesehen, dass sich hartes Training auszahlt", meint Jürss. "Das macht dann auch Spaß, wenn sich der Erfolg einstellt. In den meisten Partien sind wir dominant aufgetreten. Auch wenn es mal hakte, blieben wir erfolgreich. Neben der individuellen Klasse zeichnete uns unter anderem auch der Teamgeist aus. Ich denke, dass in dieser Saison auch die Erfahrung meines Teams aus den Zweitliga-Jahren eine Rolle gespielt hat."

Planungen für die neue Spielzeit laufen

Wie und wann es in der kommenden Spielzeit für die Henstedt-Ulzburgerinnen weitergeht, steht noch in den Sternen. Christian Jürss lässt sich aber nicht von den Planungen dafür abbringen. Mit Saskia Schippmann ( FC Union Tornesch), Helen Bier ( VfL Wolfsburg II) und Jette Schulz ( VfL Wolfsburg B-Juniorinnen) stehen bereits drei Neuzugänge fest. Martina Taritas (Studium in Kroatien) und Anna Ljuljic (Studium in den USA) werden das Team verlassen.

Auch das Trainerteam wird ausgebaut. Marcel Rath übernimmt den Posten des Co.-Trainers, Maria Marrocu wird Athletiktrainerin. "Den Trainingsbeginn für die neue Spielzeit haben wir für den 7. Juli vorgesehen", verrät Jürss. "Die Vorbereitungen dafür gestalten sich schwierig. Wir haben zwar erste Testspiele abgemacht, wissen aber noch nicht, wann wir überhaupt wieder Spiele austragen dürfen."

