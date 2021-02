Die Freude ist groß in den Gartenbaubetrieben, denn sie dürfen nach dem mehrmonatigen Lockdown wieder öffnen. In den Startlöchern steht neben anderen das Team der Gärtnerei Schmuck in Henstedt-Ulzburg. "Die Unsicherheit, wann wir wieder starten dürfen, war das Schlimmste", sagt Norbert Schmuck.