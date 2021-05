Henstedt-Ulzburg

Ralf Scheelke ist von den neuen Regelungen in der Gastronomie nicht besonders begeistert. "Erst waren wir schuld an der Übertragung von Corona und durften lange Zeit nicht öffnen, und jetzt hat uns die Regierung die ganze Verantwortung übertragen, um dafür zu sorgen, dass keine infizierten Menschen zu uns kommen", sagt der Chef des Hotels und Restaurants Scheelke in Henstedt-Ulzburg.

"Mit den drei Gs (geimpft, genesen oder getestet, Anmerkung KN-online) werden die Bürger verunsichert. Niemand weiß wirklich, was er nun unter welchen Voraussetzungen darf."

Welche Tests sind wann und wobei erforderlich?

Vor ein paar Tagen hatte Scheelke eine Beerdigungsgesellschaft. Als er die Reservierung annahm, fragte er sicherheitshalber beim Ordnungsamt nach, unter welchen Voraussetzungen so eine Gesellschaft im Restaurant erlaubt sei. "Die konnten mir keine Antwort geben und verwiesen mich auf die Internetseite des Landes."

Vieles, was die Innengastronomie betrifft, sei auch noch nicht eindeutig geregelt. "Für geschäftliche Tagungen wird ein PCR-Test verlangt, für Beerdigungen erst auch, dann aber wieder nicht. Das ist alles noch sehr schwammig", so Scheelke. "Ich würde mir eine Vereinfachung der Regeln wünschen."

Entweder wird es voll oder alle fahren weg

Ob die Gäste am Pfingstwochenende in Scharen essen kommen, weiß der Gastronom noch nicht. "Wir gehen immer davon aus, dass es voll wird. Aber wer weiß, vielleicht fahren auch alle an die Lübecker Bucht." Für die Kontrolle der Gäste, ob sie geimpft, getestet oder genesen sind, müsse er ein bis zwei Mitarbeiterinnen extra einstellen. "Sonst ist das nicht zu schaffen."

Und noch etwas nervt den Gastronomen, der zumindest von der Registrierungsmöglichkeit per Luca-App begeistert ist: "Wir verlangen von unseren Gästen, dass sie geimpft sind, obwohl wir es selber noch nicht sind. Es gibt einfach noch nicht genügend Impfstoff. Ich habe schon alles versucht."