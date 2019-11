Weil erneut per Helikopter an den Stromleitungen gearbeitet wird, lässt das Unternehmen Tennet die A7 in der kommenden Woche kurzzeitig voll sperren. Betroffen sind am 12. November der Abschnitt zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe und am 13. der Abschnitt zwischen Schnelsen-Nord und Quickborn.