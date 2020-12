Das Sperrgebiet rund um Heidmühlen nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Betrieb ist inzwischen aufgehoben worden. Am Montag, 14. Dezember, soll auch der Beobachtungsbezirk verschwinden - voraussichtlich. Eine Erleichterung für Geflügelzüchter wie Frank Gadow in Rickling-Schönmoor.