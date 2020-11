Wegen der Geflügelpest wurde rund um Heidmühlen ein Sperrbezirk eingerichtet. Nach einer Vergrößerung des Bezirks sind nun 29 Betriebe mit Geflügelhaltung stark eingeschränkt. Darunter auch der Hof Schönmoor in Rickling. Mehrere 1000 Tiere dürfen nun vorerst nicht verkauft werden.

Geflügelpest in Segeberg

Geflügelpest in Segeberg - Sperrbezirk legt 29 Geflügelhöfe lahm

Geflügelpest in Segeberg - Sperrbezirk legt 29 Geflügelhöfe lahm

Von Nadine Materne