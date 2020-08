Oering

Markenzeichen von Marcel Kösling sind nicht nur seine magischen Kräfte als Zauberer, sondern ebenso seine kabarettistischen Einlagen, die meist nicht ganz unpolitisch sind.

"Die jetzige Zeit ist nicht ganz leicht zu verkraften, denn Kunstschaffende sind nicht als systemrelevant eingestuft. Außerdem ist es bei den gewährten Zuschüssen für Soloselbstständige ein Unterschied, ob man in Schleswig-Holstein oder ein paar Kilometer weiter in Hamburg wohnt", kritisiert der Oeringer die politisch Verantwortlichen.

Staatliche Hilfe in Hamburg größer als hierzulande

In Schleswig-Holstein gab es jeweils 3000 Euro für April, Mai und Juni als nicht rückzahlbare Zuwendung, um die Kosten des Unternehmens zu decken. "In Hamburg wurden obendrein einmalig für die Lebenshaltung noch 5000 Euro extra gezahlt", berichte Kösling. Zum Glück habe er eine Ehefrau, die als Speditionskauffrau arbeitet. "Meine Gattin war zwar in Kurzarbeit. Doch in diesen Tagen kann sie wieder an ihre alte Arbeitsstelle zurückkehren."

Marcel Kösling, der vor zehn Jahren vom Vollzeit-Bürokaufmann in den Künstlerberuf wechselte, betont: "Die Pandemie hat allerdings auch zusammengeschweißt. Ich habe noch nie so viel mit meinen Künstlerkollegen telefoniert." Dabei wurden Erfahrungen ausgetauscht und sich gegenseitig motiviert. "Das tat gut. Wir haben auch gemeinsame Auftritte abgesprochen."

In der Zwangspause mit Berufskollegen Kontakte gepflegt

Vorfreude ist bekanntlich, die schönste Freude. Am 24. September ab 20 Uhr wird Kösling mit seinen allerliebsten Kollegen in Löhne ( Nordrhein-Westfalen) in der Werratalhalle einen Abend mit einer "Mix-Show" gestalten. Corona bedingt allerdings mit deutlich weniger Publikum. Unterstützt wird der 34-Jährige dann von Hans Hermann Thielke (aus dem Fernsehen als Postbeamter mit Hornbrille und Aktentasche bekannt) und Matthias Brodowy, der sich selbst als Vertreter für gehobenen Blödsinn beschreibt. "Besonders der Kontakt zum Publikum, der für mich sehr wichtig ist, hat mir gefehlt", freut sich Marcel Kösling auf die kommenden Wochen.

Am 3. Oktober hat Marcel Kösling dann im Wirtshaus Oering ein "Heimspiel": Der Träger des Kulturpreises des Kreises Segeberg 2016 wird mit Hans Hermann Thielke ein "Best of" präsentieren. Weitere Engagements auf Deutschlands Kleinkunstbühnen hat der im Guinness-Buch der Rekorde als Weltrekordler mit den meisten Magiekünsten in einer Zaubergala Verewigte in Aussicht. Auf der Homepage www.marcelkoesling.de können unter der Rubrik 'Termine' Karten für die Events geordert werden.

Wichtige Kreuzfahrt-Auftritte weggebrochen

Die geplanten Kreuzfahrtschiff-Auftritte kann sich der vielfach ausgezeichnete Zauberer, Kabarettist und Conferencier zumindest für dieses Jahr abschminken. "Eigentlich war ich für eine Nordeuropa-Tour und für die Seereise von Hamburg nach New York gebucht. Ob ich in die USA will, da bin ich mir nicht mehr so sicher", sagt der Moderator der Veranstaltungsreihe "Kleinkunst im Kulturwerk" des Kulturbüros der Stadt Norderstedt.

Durch die vielen abgesagten Veranstaltungen hat Marcel Kösling Zeit genug, um an seinem neuen Programm "Streng geheim!" zu feilen. Die Premiere wurde auf den 7. Februar 2021 verschoben und findet in Alma Hoppes Lustspielhaus in Hamburg statt.

Hape Kerkeling , Loriot und Otto sind Vorbilder

Einen Trick verriet der Magier, der sich von Hape Kerkeling, Loriot und Otto inspirieren lässt: "Meine Intuition wird mir mithilfe des Publikums die Lotto-Zahlen verraten." Dies sollten sich vor allen Dingen die Glücksspieler nicht entgehen lassen.

