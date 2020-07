Die beiden Niederländer, die mutmaßlich in der Nacht zu Mittwoch in Bad Bramstedt einen Geldautomaten gesprengt und sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben, sitzen hinter Gittern. Das Amtsgericht Kiel ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel Untersuchungshaft an.