Der 86-Jährige, der am 21. Oktober 2019 in Kisdorf mit seinem Geländewagen ein elfjähriges Mädchen und ihr Fahrrad erfasst hatte, das dabei ums Leben kam, ist zu einer Geldstrafe in Höhe von 23.400 Euro verurteilt worden. Der Prozess fand am Freitag im Amtsgericht Bad Segeberg statt.