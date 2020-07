Hartenholm

Gegenüber des vorherigen „neuen“ Baugebietes an der Fuhlenrüer Straße werden voraussichtlich im übernächsten Jahr die Handwerker einziehen. Panten rechnet nicht damit, dass es früher losgehen könnte. Auf 3,7 Hektar Land, das die Gemeinde gekauft hat, werden 30 Eigenheime einen Platz finden.

Rege Nachfrage nach Bauland

Bisher hat die Gemeinde erst ein Mal bekannt gegeben, dass demnächst Grundstücke zur Verfügung stehen werden. „Da haben sich bei mir schon 20 Interessenten gemeldet“, sagt Panten erstaunt. Die Nachfrage nach einem Haus in Hartenholm ist enorm und ungebrochen. Bereits das vorherige Baugebiet sei in Windeseile verkauft gewesen. In dem neuen Gebiet werden in erster Linie Hartenholmer oder ehemalige Hartenholmer, die wieder zurück möchten, ein Grundstück kaufen können. Die Grundstücke sind etwa 750 Quadratmeter groß. Sie dürfen nur mit Einfamilienhäusern bebaut werden.

Nicht viele Baulücken im Ort

Einen Run hatte es schon auf die Baugrundstücke auf der anderen Straßenseite gegeben. „Von 40 Grundstücken sind jetzt 35 bebaut“, freut Panten sich. Es gebe innerorts zwar noch Baulücken in privater Hand, aber nicht viele, wie der Bürgermeister zugibt.

Hartenholm hat über 1800 Einwohner und verfügt über eine gute Infrastruktur. Es gibt unter anderem Kindergarten, Grundschule, Allgemeinarzt, Apotheke und einen Lebensmittelmarkt. Zudem verfügt der Ort über ein reges Vereinsleben.

