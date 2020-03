Am Montag wurden Nägel mit Köpfen gemacht: Der interne Krisenstab der Gemeindeverwaltung Henstedt-Ulzburg mit der stellvertretenden Bürgermeisterin Claudia Meyer (CDU) an der Spitze bietet den Angestellten wegen Corona erstmals Homeoffice an. Auch die Arbeitszeiten wurden flexibler gestaltet.