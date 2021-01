Die Grünen in Henstedt-Ulzburg und das Hervorpreschen vom Nachbarn Kaltenkirchen hatten wohl den Stein so richtig ins Rollen gebracht. Mit Volldampf hat die Verwaltung sich ins Thema Online-Sitzungen gekniet. Nun soll es am 9. Februar losgehen. Das teilt Bürgermeisterin Ulrike Schmidt mit.