Rohlstorf-Wardersee

"Wenn ich wüsste, wie lange die Genehmigung braucht!" Bürgermeister Tim Breckwoldt seufzt auf die Frage, wann die Einwohner von Wardersee mit der Fertigstellung des lange geplanten Radweges entlang der Lindenstraße (Kreisstraße 56) rechnen könnten. Ein Projekt, das die Gemeinde jetzt in eigene Hände genommen hat.

Geld ist beim Kreis vorhanden - es fehlt das Personal

Sie will auf 500 Metern nördlich der Allee einen sicheren Weg für Fußgänger, Radfahrer und Schulkinder schaffen. Normalerweise sind Radwege entlang von Kreisstraßen Sache des Kreisbauamtes. Und auch von dort zu finanzieren und zu planen. Im Radwegprogramm des Kreises ist auch genügend Geld vorhanden. Nur fehlt es dem Kreis an Bauingenieuren, die die Projekte umsetzen könnten.

Deshalb hatten die Rohlstorfer Gemeindevertreter schon im vorigen Jahr entschieden, selbst zu bauen. Sie beantragten einen Zuschuss für die Baumaßnahme beim Kreis, führten Vorgespräche mit Naturschutz- und anderen Behörden. Und Rohlstorf organisierte mit der Verwaltung des Gutes Rohlstorf einen Flächentausch, um den Baugrund zu bekommen.

Vorbereitungen für 200.000-Euro-Projekt abgeschlossen

Nun sind alle Vorbereitungen abgeschlossen. Die Gemeindevertretung beauftragte das Ingenieurbüro Kistenmacher und Berner, den Bau durchzuführen. Das Amt Trave-Land sicherte seine Unterstützung zu.

Etwa 200.000 Euro wird der Radweg kosten. Vom Kreis gibt es einen Zuschuss von 160.000 Euro, 40.000 Euro muss Rohlstorf selbst zahlen.

Alleebäume verkomplizieren den Radwegebau

Umzusetzen ist der Bau nicht so einfach. Die Alleebäume an der Lindenstraße sind zwar nicht gesondert als Schutzgebiet ausgewiesen, dürfen aber trotzdem nicht angetastet werden. Deshalb wird nördlich gebaut. Der Radweg verbindet Wardersee und die B432 mit dem abzweigenden Weg zum Gut Rohlstorf mit dem Internat und der Gemeinschaftsschule.

Dadurch werden die Radler und Fußgänger im besonders gefährlichen Teil der Lindenstraße, auf dem die Pkw 100 km/h fahren dürfen, geschützt. Drei Meter wird der Weg breit werden. Auch Radfahrer mit Anhänger können sich begegnen. Außerhalb des Dorfes wird mit Asphalt gearbeitet.

Radweg soll im Sommer fertig sein

Am liebsten hätte Bürgermeister Breckwoldt den Weg 100 Meter länger und damit bis zur Gartenstraße gebaut. Doch dort in Wardersee stehen Häuser zu nah an der Fahrbahn und sind Alleebäume im Weg. Die Lösung dieser Probleme hätte zu lange gedauert. "Wenn wir die Genehmigung zeitnah bekommen, wollen wir im Sommer fertig sein", hofft der Bürgermeister.