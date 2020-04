Denkwürdige Sitzung mit viel Abstand

Kisdorf

Eine einsame Flasche mit Desinfektionsmittel am Eingang des Margarethenhoffs in Kisdorf blieb unbenutzt zurück. Getränke waren nicht vorhanden. Und es gab nur einen richtigen Tagesordnungspunkt: die rückwirkende Aufhebung der umstrittenen Straßenbaubeitragssatzung und die damit verbundene Rückzahlung bereits geflossener Gebühren. Bürgermeister Wolfgang Stolze (Wählergemeinschaft) hatte trotz der strengen Corona-Beschränkungen die Zusammenkunft anberaumt, weil „viele Menschen in der jetzigen Zeit das Geld schnell brauchen“.

Weit mehr Besucher bei Info-Abenden zur Satzung

Zu zwei Informationsveranstaltungen, bei denen es um die Erhebung von Straßenausbaugebühren ging, waren in Kisdorf im Jahr 2018 jeweils über 100 Besucher gekommen. Zur jüngsten Gemeindevertretersitzung gerade mal zwei: Klaus Richter, Vorsitzender des Haus- und Grundeigentümervereins Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg und Umgebung, sowie Margarethe Krebs. „Ich will wissen, ob heute wirklich beschlossen wird, dass ich mein Geld zurückbekomme“, nannte die Rentnerin als Grund, warum sie erschienen war: „Ich habe ja keinen Widerspruch gegen meinen Bescheid eingelegt und knapp 700 Euro bezahlt.“

Zwei Gemeindevertreter trugen Schutzmasken

Von den 17 Gemeindevertretern waren 14 gekommen, von denen nur zwei zeitweise eine Atemschutzmaske trugen. Alle saßen in der Nähe der Wände, während Bürgermeister Stolze und der Leitende Verwaltungsbeamte des Amtes Kisdorf, Rainer Löchelt, an Stehtischen an der Stirnseite des Saales durch die Sitzung führten.

1,1 Millionen Euro Kosten übernimmt die Gemeinde

Der Finanzausschuss der Gemeinde hatte bereits einstimmig empfohlen, die gültige Straßenbaubeitragssatzung rückwirkend aufzuheben. Dem folgte nun ebenso einstimmig die Gemeindevertretung Kisdorf. Somit wird kein Kisdorfer Bürger mehr finanziell für den Ausbau der Straße Etzberg herangezogen. Die Kosten von rund 1,1 Millionen Euro bleiben nun vollständig bei der Gemeinde hängen. Sonst hätten die Grundeigentümer etwa 835.000 Euro von der Gesamtsumme tragen müssen. Rund 300.000 Euro haben die für die Maßnahme herangezogenen Grundstücksbesitzer bereits gezahlt. Dieses Geld fließt zurück, auch wenn von Betroffenen keine Widersprüche gegen die entsprechenden Bescheide eingelegt wurden.

Liquidität der Amtskasse gesichert

Wie Rainer Löchelt ausführte, gehe es um 1100 Rückzahlungen. Jeder Einzelne werde jetzt von der Amtsverwaltung angeschrieben und müsse seine Kontonummer mitteilen. Da noch Fristen zu beachten seien, könne frühestens ab Mitte Mai mit den Erstattungen gerechnet werden. „Die Liquidität unserer Amtskasse ist gesichert“, sagte er. Aber die Gemeinde Kisdorf müsse natürlich für den Ausgleich sorgen.

Fraktionsvorsitzende meldeten sich zu Wort

Obwohl über die Aufhebung der Satzung Konsens herrschte, gaben noch alle drei Fraktionsvorsitzenden Stellungnahmen ab. FDP-Sprecher Dr. Jörg Seeger betonte, dass seine Partei stets darauf hingewiesen habe, dass die Straßenbaubeitragssatzung rechtlich keinen Bestand haben werde. Auch sei sie nicht gerecht, wie von vielen behauptet wurde. So müssten nur die Grundstückseigentümer zahlen, nicht aber Wohnungsmieter, die ebenfalls die Straßen befahren würden. CDU-Fraktionschef Dirk Schmuck-Barkmann erklärte, dass letztendlich die Bürger über ihre Steuern den Straßenausbau doch finanzieren würden. „Wir müssen jetzt sehen, wo wir das nun fehlende Geld herbekommen“, sagte Axel Biemann von der Wählergemeinschaft.

Rückzahlung auch in Oersdorf ?

Klaus Richter vom Haus- und Grundeigentümerverein bemängelte, dass es mit der endgültigen Entscheidung über die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge so lange gedauert habe. Seine Vereinigung habe mit der jetzigen Entscheidung ein Etappenziel erreicht. In einer Pressemitteilung fordert er ferner, dass auch die Gemeinde Oersdorf ihre Straßenbaubeitragssatzung rückwirkend aufhebt. „Die Beitragsbescheide wurden auch dort auf der Grundlage einer rechtswidrigen Satzung erstellt.“

